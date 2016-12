BR Fernsehen 19:00 bis 19:30 Magazin Gesundheit! Diabetes - Wie kann man die Volkskrankheit stoppen? / Sicheres Spielzeug - Auf was gilt es zu achten? / Immuntherapie - Wundermittel gegen Krebs? / Sturzgefahr - was hilft! / Lebkuchen - lecker aber auch gesund? D 2016 2016-12-06 03:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Diabetes - Wie kann man die Volkskrankheit stoppen? Fast sieben Millionen Diabetiker gibt es in Deutschland. 2030 werden es - konservativen Schätzungen nach - mindestens acht Millionen sein. Diabetes ist eine Volkskrankheit, die nicht nur schwerwiegende Folgen für den Einzelnen hat. Zwar gibt es Ansätze einer nationalen Anti-Diabetes-Strategie, doch von konkreten Maßnahmen, die den negativen Trend stoppen könnten, ist man in Deutschland noch weit entfernt. Was tun? Sicheres Spielzeug - Auf was gilt es zu achten? Wer Kinder zu Weihnachten beschenken will, kommt an Spielzeug nicht vorbei. Doch mit den strahlenden Kinderaugen ist es schnell vorbei, wenn vom Geschenk eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Auf was sollte man beim Kauf von Spielzeug achten? "Gesundheit!" gibt Tipps. Immuntherapie - Wundermittel gegen Krebs? Viel hat sich in den letzten Jahren im Kampf gegen Krebs getan, einen entscheidenden Durchbruch gab es aber nicht. Doch jetzt keimt Hoffnung auf: Immuntherapie heißt das Zauberwort, das der gefürchteten Krankheit den Garaus machen soll. Was verbirgt sich hinter der Therapie, und sind die Hoffnungen gerechtfertigt? Sturzgefahr - was hilft! Stürze gehören zu den häufigsten Unfall- und Todesursachen. Gründe für das Fallen gibt es viele. Glatte Gehwege, Stolperfallen, Unvorsichtigkeit oder schlicht das Alter. Wie man sicher auf den Beinen bleibt, zeigen unsere Tipps zur Sturzprävention. Lebkuchen - lecker aber auch gesund? Der verführerische Duft und der unnachahmlich würzige Geschmack des Traditionsgebäcks steigert die Freude auf Weihnachtsfest. Doch Lebkuchen ist nicht gleich Lebkuchen. "Gesundheit!"-Reporterin Veronika Keller hat sich deshalb auf die Suche nach dem perfekten Lebkuchen begeben und dabei nicht nur etwas über den Geschmack erfahren, sondern auch darüber, warum ein richtiger Lebkuchen so gesund ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Veronika Keller Originaltitel: Gesundheit!