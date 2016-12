TLC 00:50 bis 01:35 Dokumentation Stalked: Dunkle Begierde Fantasie und Wirklichkeit USA, GB 2016 Merken Highschool-Schülerin Kaylyn Martin ist ein introvertiertes Mädchen, das häufig schikaniert wird. Um der Realität zu entkommen, flüchtet sie oft in Comic- und Fantasie-Welten. Als ein neuer Mitschüler namens Paul Gomez in ihre Klasse kommt, entdecken die beiden sofort ihre gemeinsame Leidenschaft für Rollenspiele und Fantasy-Kostüme. Paul umwirbt Kaylyn so lange, bis sie sich in ihn verliebt. Doch als sie nach dem Highschool-Abschluss aufs College geht, wird der eigenbrötlerische Paul immer eifersüchtiger und besitzergreifender, so dass sich das Mädchen bedroht fühlt und ihn zurückweist. Daraufhin brennen bei Paul die Sicherungen durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aimee Barrett (Marcie) Charlotte Beaumont (Janice) Sam Heydon (Mr. Flaherty) Maria Lovelady (Kaylyn) Seamus Morrison (Sam) A.k. Steppa (Security Guard) Nathan Welsh (Paul) Originaltitel: Obsession: Dark Desires Regie: Rob Kaplan Drehbuch: Marguerite O'Callaghan