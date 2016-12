TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Außergewöhnliche Schwangerschaften Steine, Stahl und harte Muskeln GB 2014 Merken Sonderfall Schwangerschaft. Dass Frauen während der Schwangerschaft Appetit auf bestimmte Lebensmittel bekommen, ist normal. Doch Silvia ist ein Extremfall. Die zweifache Mutter hat es nicht auf Nahrungsmittel abgesehen, sondern auf Steine! Die 21-Jährige versucht, nicht in die Nähe von Baustellen zu gehen, denn dort wird es richtig schlimm: Ihr läuft vor Heißhunger regelrecht das Wasser im Mund zusammen. Silvias Gelüste werden als "Pica-Syndrom" bezeichnet und sind eine riskante Form von Essstörung. Außerdem in dieser Episode der Doku-Serie: schwanger nach einem schweren Autounfall und exzessives Bodybuilding in der Schwangerschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extraordinary Pregnancies