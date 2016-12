TLC 18:15 bis 19:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Kat Bares It All USA 2009 Merken Künstlerin Amy kommt im "High Voltage" nicht zurecht. Irgendwie hat die Chemie zwischen ihr und dem Rest des Teams von Anfang an nicht gestimmt. Studio-Chefin Kat und Amy einigen sich schließlich darauf, es bei der Probezeit zu belassen. Dummerweise hat die Tattoo-Queen gerade wenig Zeit, sich um Ersatz zu kümmern, denn in New York steht ein wichtiges Foto-Shooting an. Zur Präsentation ihrer in Kürze erscheinenden Duftkollektion soll Kat auf einigen Bildern ganz ohne Tattoos zu sehen sein. - Ein Zustand, an den sich die attraktive Mexikanerin kaum mehr erinnern kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah Aitchison (Herself) Corey Miller (Himself) Kim Saigh (Herself) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Regie: Luis Barreto Musik: Adam Malka