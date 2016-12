TLC 15:55 bis 16:20 Dokusoap Mein Traum in Weiß Bäuerin sucht Kleid USA 2012 Merken Braut Katie lebt auf einer Farm und muss für ihren großen Tag die geliebten Cowboystiefel und Jeans gegen ein Hochzeitskleid tauschen. Zur Anprobe bei Kleinfeld Bridal bringt sie ihre stilsichere Schwester mit, um wohlwollende Unterstützung zu bekommen. Doch es läuft nicht wie geplant: Als sich Katie für ein schlichtes Satinkleid entscheiden will, macht ihre Schwester das Modell so madig, dass die Braut in spe völlig verunsichert ist. Nach endlosen Diskussionen präsentiert Verkaufsberaterin Jill einen Seidentraum, der endlich beiden Schwestern gefällt. Doch die Robe liegt leider über dem Budget. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress