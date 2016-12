TLC 07:00 bis 07:25 Dokusoap Mein Traum in Weiß Klopf' auf Holz USA 2010 Merken Weil sich die Familie im Brautmodengeschäft lauthals gestritten hat, musste Danielle ihre Suche nach dem perfekten Kleid unterbrechen. Nun startet Versuch Nr. 2. Wird es zwischen Mutter und Schwestern diesmal eine friedliche Einigung geben? Heute bekommt Kleinfeld von einem ungewöhnlichen Brautpaar Besuch. Mit Erika und Devin möchten zwei Frauen den Bund der Ehe eingehen und die jeweils andere Partnerin mit ihrem Brautkleid überraschen. Doch das ist gar nicht so einfach. Amy gerät in Panik, als sie nach Monaten das erste Mal ihr Brautkleid wieder anprobiert und merkt, dass es nicht mehr richtig passt. Können die Kleinfeld-Profis da noch helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Craig Smith (Himself - Narrator) Originaltitel: Say Yes to the Dress Regie: Anna Park

