N24 Doku 22:15 bis 23:15 Dokumentation 1944 / 45 - Das letzte Kriegsjahr F 2015 Merken Ab Januar 1945 kommt der Krieg dem Deutschen Reich immer näher. Als der Roten Armee auf ihrem Weg nach Berlin die Rückeroberung polnischer Gebiete gelingt, entdecken sie das vermutlich grausamste Geheimnis des Dritten Reichs: das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Angesichts der Alliierten lässt Hitler die Soldaten weiterkämpfen - ohne Rücksicht auf Zivilisten. Was geschah in den letzten Monaten des Krieges und wie weit ging der Gehorsam der Deutschen gegenüber dem Führer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitler's Last Year