N24 Doku 12:35 bis 13:20 Reportage Such und Schnüffel - Deutschlands Detektive D 2009 Merken Wo viel geklaut und betrogen wird, kommen sie zum Einsatz: Privatermittler, Wachleute, Detektive. In ganz Deutschland machen sie täglich Jagd auf Langfinger, Fremdgeher und Schwarzarbeiter. Einer von ihnen ist der Privatermittler Andreas G. aus Roth bei Nürnberg. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Robert W. ermittelt der ehemalige Zeitsoldat in einer Autowerkstatt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Such und Schnüffel