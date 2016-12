SAT.1 Gold 04:00 bis 04:40 Show Richter Alexander Hold D 2009 16:9 Merken Maximilian Bürger soll die Escortdame Bettina Zenk am Abend in das Bürogebäude einer Kosmetikfirma bestellt haben, um mit ihr einen netten Abend zu verbringen. Am nächsten Morgen wurde sie tot im Fahrstuhl gefunden. Hat sie dem verheirateten Angeklagten damit gedroht, seine Frau über seine Eskapaden zu informieren, oder will dem Angeklagten nur jemand die Tat anhängen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

