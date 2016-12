SAT.1 Gold 22:10 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Rache und Vergeltung (1) USA 1998 Merken Steve Sloan ist es endlich gelungen, den Gangsterboss Gordon Ganza hinter Schloss und Riegel zu bringen. Doch kurz darauf wird Steve angeschossen. Schwer verletzt fällt er im Krankenhaus ins Koma, und Dr. Mark Sloan schwört, den Täter zu finden. Ganza ist inzwischen aus Mangel an Beweisen wieder frei und lässt Mark bei seinen Recherchen in eine Falle laufen: Mark wird wegen Mordes an Ganzas Geliebter zum Tode verurteilt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Barry Van Dyke (Steve Sloan) Fred Dryer (Police Chief Masters) Susan Gibney (Sgt. Tanis Archer) Jack Carter (Gordon Gonza) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby Drehbuch: Lee Goldberg, William Rabkin Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis