SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Der Serienmörder (2) USA 1996 Merken Michael Dern, der Tankwart von Mark und Amanda, war der anonyme Anrufer, der sich zu den Serienmorden bekannt hat. Dern dringt in Amandas Wohnung ein, kann aber von Mark und Steve überwältigt werden. Sie glauben, den Serienmörder geschnappt zu haben. Doch dann wird Michael Dern in seiner Zelle ermordet - und ein weiterer Ritualmord geschieht. Nun entdeckt Dr. Mark Sloan in einem Autopsiebericht einige Ungereimtheiten, die der Leichenbeschauer bewusst vertuscht haben muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) John Schneider (Michael Dern) Kurt Fuller (Dr. Blank) Gregory Itzin (Andrew King) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Lindsay Harrison Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6