SAT.1 Gold 10:00 bis 10:55 Familiensaga Falcon Crest Selbsthilfe USA 1988 2016-12-06 02:25 Richard versucht mit allen Mitteln, aus dem Club "Dreizehn" auszutreten. Doch wer einmal in den Fängen der Vereinigung ist, entkommt ihr nicht so leicht. Maggie erfährt unterdessen die Wahrheit über Vickie und schmeißt alle Versuche, ihr Alkoholproblem in den Griff zu bekommen, über Bord. Lance und Angela haben hingegen beschlossen, Rosemont und seinen Genossen das Handwerk zu legen. Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Joseph L. Scanlan Drehbuch: Cynthia Darnell, Howard Lakin Kamera: David Calloway Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6