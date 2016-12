SAT.1 Gold 00:55 bis 01:45 Krimiserie Detektiv Rockford Die Touristen-Falle USA 1975 16:9 Merken Als Detektiv Rockford gerade auf dem Weg zu einem Auftrag ist, hat sein geliebter Wagen in der Nähe von Pastoria eine Panne. Solange sein Auto repariert wird, ist er gezwungen, in dem verschlafenen Städtchen zu verweilen. Doch das sehen die Bewohner gar nicht gerne und machen gegen den Privatdetektiv mobil ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Noah Beery jr. (Joseph 'Rocky' Rockford) Joe Santos (Dennis Becker) Warren J. Kemmerling (Vern Soper) Richard Herd (Sheriff Cliff Gladish) Bill Lucking (Police Officer Pete Kolodny) Kathie Browne (Mayor Karen Sanders) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Lawrence Doheny Drehbuch: Stephen J. Cannell, Eric Kalder, Gordon T. Dawson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12