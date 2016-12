SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Gefährlicher Treffer USA 1980 16:9 Merken Nach einem Boxkampf stirbt überraschend der Boxer Clarence Hester. Gerichtsmediziner Quincy findet bei der Autopsie heraus, dass nicht die Schläge beim Kampf den Tod herbeiführten. Ein noch nicht lange zurückliegender chirurgischer Eingriff, bei dem dem Boxer zu viel Knochen aus seiner Nase entfernt wurde, war die Todesursache. Quincy stattet dem Chirurgen einen Besuch ab ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Herbert Jefferson Jr. (Kenny Mitchell) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Lawrence Doheny Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6