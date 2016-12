kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Tod im Fluchttunnel USA 2004 Merken Detective Lilly Rush und ihre Kollegen müssen die Umstände einer mysteriösen Flucht aus dem Gefängnis aufklären, die beinahe vierzig Jahre zurückliegt. Als nämlich vor den Toren des mittlerweile geschlossenen Northern-State-Gefängnisses das Skelett eines Mannes in Häftlingskleidung gefunden wird, gibt das den Ermittlern einige Rätsel auf. Die Gefangenennummer lässt auf Hank Dempsey schließen, doch dieser wurde laut den Akten 1968 im Gefängnis umgebracht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) John Griffin (Wendall Floyd (1968)) Fiona Gubelmann (Bobbi Olsen (1968)) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Meredith Stiehm, Sean Whitesell Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 16