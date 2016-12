SAT.1 Emotions 01:10 bis 01:50 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Im Namen der Hoffnung USA 2016 2016-12-11 18:05 16:9 HDTV Merken Auf einem belebten Markt in Casablanca verschwindet das Rentner-Ehepaar Peter und Kate Carson spurlos. Bei den Angehörigen geht schon bald eine Lösegeldforderung ein: Sie sollen 400.000 US-Dollar auftreiben, sonst sind die Carsons tot. Dem IRT bleibt nicht viel Zeit, die beiden zu finden. Erschwert werden die Ermittlungen dadurch, dass Jack und sein Team zunächst nicht wissen, wo sie suchen sollen. Doch dann gibt es einen entscheidenden Hinweis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Wendy Phillips (Kate Carson) Tony Pasqualini (Peter Carson) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Alec Smight Drehbuch: Matthew Lau Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12