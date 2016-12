kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Alte Schule USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Gefängniswärter Walton Parsell wird in einer Gasse erstochen aufgefunden. Im Gefängnis erfährt das CBI-Team, dass Parsell vom Wärter zum Detective aufsteigen wollte. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Material gegen den wegen Mordes verurteilten Häftling Marcus Lansdale zusammenzutragen, um ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen zu lassen. Patrick Jane findet heraus, dass Shelley, die Freundin des Ermordeten, die Schwester von Lansdale ist. Doch sie hat ein Alibi ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Robert Cicchini (Nick Monaco) Jamie Harris (Marcus Lansdale) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Jordan Harper Kamera: Geary McLeod Musik: Grant Lee Phillips Altersempfehlung: ab 6