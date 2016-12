kabel eins 06:25 bis 07:30 Krimiserie Quincy Tödliches Aspirin USA 1981 16:9 HDTV Merken Die Stewardess Elaine wird verstümmelt in ihrer Wohnung aufgefunden. Im Magen findet Quincy Tablettenreste, die wie Aspirin aussehen, sich aber als Kokain entpuppen. Schnell finden die Fahnder heraus, dass Elaine als Informantin für das Rauschgiftdezernat tätig war, und die Prägung der Tabletten auf eine kolumbianische Firma namens "Rausch" schließen lässt. Der Leiter des Drogendezernats verdächtigt nun Elaines Lebensgefährten Marsala der Mithilfe im Schmuggelfall ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Joseph Sirola (Police Lt. Sal Drasso, IAD) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Michael Vejar Drehbuch: Fred McKnight Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 342 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 102 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 102 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 102 Min.