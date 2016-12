SAT.1 Emotions 15:30 bis 16:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 220 D 2012 2016-12-07 08:30 16:9 HDTV Merken Laura ist traurig, weil Stefan Sonnenberg verlassen will, doch es kommt noch zu einem letzten Gespräch zwischen den beiden ... Henriette muss sich damit auseinandersetzen, dass Florian beruflich nach Finnland reisen will. Er möchte sie zwar gerne dabei haben, doch so kurzfristig kann sie keinen Urlaub nehmen. Nach dem Skandal bleiben die Patienten aus und Bernheimer muss sich dringend etwas ausdenken, um die finanzielle Lage der Seeklinik zu korrigieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Petra Wiemers Drehbuch: Axel Hildebrand, Andreas Püschel