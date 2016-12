SAT.1 Emotions 13:05 bis 13:50 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 240 D 2009 16:9 Merken Alisa und Christian nehmen Abschied von Familie und Freunden und brechen auf, um in Kanada ihr neues Leben zu beginnen. Alisa präsentiert Christian eine Überraschung, die das gemeinsame Glück perfekt macht ... Alexandra hat sich unterdessen in Maximilian verliebt. Hanna unterstützt ihre Freundin dabei, ihren Schwarm zu erobern - ohne zu ahnen, dass Maximilian der geheimnisvolle Traummann von Gomera ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Axel Hannemann, Jurij Neumann Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Björn Behrens, Anja Knoblauch Musik: Curt Cress