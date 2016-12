SAT.1 Emotions 10:00 bis 10:45 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 75 D 2010 2016-12-10 15:20 16:9 HDTV Merken Lena macht sich große Sorgen um den von Janka entführten Luca. Tony will auf keinen Fall die Polizei einschalten, weshalb sie hinter seinem Rücken Hilfe bei ihrem Vater sucht. Indessen scheint es zwischen David und Felicitas zu funken, was Vanessa eifersüchtig mit ansehen muss. Vanessa und Rafael drohen aufzufliegen - denn die Presse beginnt über den womöglich nur vorgetäuschten Tod von Rafael zu recherchieren. Vanessa beschließt zu handeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena Sander) Max Alberti (David von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Tony Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Jenny Jürgens (Pia Sander) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Dieter Laske Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Uli Köhler, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer