sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Unsterblich USA 2006 2016-12-06 02:35 16:9 Vor 26 Jahren wurde ein grausamer Mord verübt, der nie aufgeklärt werden konnte: Der Täter hatte einen jungen Mann in einem Koffer lebendig begraben. Die Leiche wurde unter der Erde auf einem Spielplatz entdeckt. Als jetzt ein Unbekannter im Präsidium erscheint und behauptet, er sei der Mörder von damals, gibt es zunächst Zweifel. Doch dann eröffnet er Dinge, die nur der Täter wissen kann. Der Fremde übergibt Rush eine Schaufel - offenbar hat er erneut gemordet ... Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Zeljko Ivanek (John Doe) Originaltitel: Cold Case Regie: Nicole Kassell Drehbuch: Veena Sud Kamera: Paul Sommers Musik: Michael A. Levine