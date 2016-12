sixx 18:20 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Die Invasion USA 2009 2016-12-07 11:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Da die Notaufnahme im Mercey West geschlossen wurde, kommt eine Schar von Pflegern, Assistenzärzten und Anfängern ins Seattle Grace. Meredith schwört ihre Kollegen auf einen Kampf ein: Das Seattle Grace darf auf keinen Fall kampflos übergeben werden, jeder muss das Krankenhaus bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Izzie begeht indes einen schweren Fehler und eine Patientin stirbt beinahe an dessen Folgen. Webber trifft daraufhin eine schwere Entscheidung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Shonda Rhimes, Mark Wilding Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12