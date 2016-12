sixx 13:00 bis 13:30 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! Königin für einen Tag USA 2010 2016-12-06 04:35 16:9 HDTV Merken Esther trug 2010 den Titel der "Miss Plus America". Sie ist stolz auf ihre Pfunde und möchte ein Kleid, das ihre Rundungen richtig in Szene setzt. Audrey Hepburn-Fan Crystal hingegen ist schüchtern und nicht besonders selbstbewusst. Deshalb hat sie seit 20 Jahren kein Kleid mehr anprobiert. Michelle will bei ihrer Märchenhochzeit auf einem alten Schloss im Prinzessinnen-Look bezaubern und quält sich vorab mit einer strengen Diät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Big Bliss Altersempfehlung: ab 6