sixx 09:50 bis 10:20 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Bride Knows Best USA 2011 2016-12-10 10:50 16:9 HDTV Merken Judea bringt ihre Eltern zur Anprobe mit. Die Streithähne sind allerdings schon längst geschieden und sehen sich heute zum ersten Mal nach drei Jahren wieder. Ob Judea ahnt, auf was sie sich da einlässt? Unterdessen kann sich Jane einfach nicht entscheiden: Sie ist bereits in hunderte Brautkleider geschlüpft, doch das perfekte war noch nicht dabei. Wird sie ihrer Mutter den Gefallen tun, in einem Kleid mit 70er-Jahre-Flair zu heiraten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta