Thriller Der Schakal USA, GB, F, D, J 1997 Nach dem Roman von Frederick Forsyth Weil das FBI seinen Bruder getötet hat, schwört der russische Gangsterboss Terek Murad Rache. Für 70 Millionen Dollar heuert er einen genialen Profikiller mit ungeheuren Verwandlungsfähigkeiten an: Den Schakal. Niemand Geringeres als die First Lady der Vereinigten Staaten ist die Zielscheibe des phantomhaften Einzelgängers. Als die Geheimdienste der USA und Russlands von dem unglaublichen Coup erfahren, ermitteln sie gemeinsam in diesem Fall. Doch die Chancen, das Attentat zu verhindern, scheinen gering: Niemand kennt das Gesicht des skrupellosen Verwandlungskünstlers. Wann immer auch FBI-Agent Carter Preston und seine russische KGB-Kollegin Valentina Koslova die Fährte aufnehmen, finden sie nur noch blutige Spuren, die der Schakal hinterlassen hat. Die letzte Hoffnung der Behörden ruht auf einem Mann, der selbst jahrelang ein Profi in Sachen Mord und Terror war und inzwischen eine lebenslange Haftstrafe verbüßt: Der ehemalige IRA-Aktivist Declan Mulqueen hat das Gesicht des Schakals nie vergessen, seit seine schwangere Freundin Isabella vor Jahren durch den kaltblutigen Mörder ihr Kind verlor. Mulqueen gibt sein Wort, das FBI zu unterstützen, statt bei der nächstbesten Gelegenheit zu flüchten. Tatsächlich schafft es das ungleiche Team, dem Schakal nach Helsinki, Montreal, Chicago, und sogar bis nach Washington zu folgen. Doch der eiskalte Killer zeigt sich wenig beeindruckt. Zumal er es auch noch auf Preston selbst abgesehen hat und auch Isabella zwischen alle Fronten drängt. Ein unerbittliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem die Grenzen zwischen Jäger und Gejagten immer mehr verschwimmen... Schauspieler: Bruce Willis (Der Schakal) Richard Gere (Declan Mulqueen) Diane Venora (Valentina Koslova) Sidney Poitier (Carter Preston) Mathilda May (Isabella Zanconia) Jack Black (Ian Lamont) J. K. Simmons (FBI-Agent T. I. Witherspoon) Originaltitel: The Jackal Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: Chuck Pfarrer Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16