ProSieben 20:15 bis 20:40 Trickserie Die Simpsons Marge will's wissen USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV In Springfield gab es einen verheerenden Bulldozer-Unfall, der einen Teil der Stadt dem Erdboden gleich gemacht hat. Chief Wiggum hat als Übeltäter niemand anderen als Bart in Verdacht, doch der Junge beteuert seine Unschuld. Marge sieht sich gezwungen, zu einer besonderen Maßnahme zu greifen: Sie will ihrem Sohn so lange auf Schritt und Tritt folgen, bis er sich zu seiner Schuld bekennt. Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: John Frink Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12