ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Vierjähriges Sprachgenie D 2016 16:9 HDTV Bella ist ein kleines Mädchen aus Moskau. Die kleine Russin hat ein außergewöhnliches Talent: Mit gerade einmal vier Jahren spricht sie bereits sieben Sprachen. Das ist weltweit einzigartig. Wie ist es möglich, dass ein Kind in diesem Alter schon mehr Sprachen spricht, als die meisten Menschen je in ihrem Leben erlernen? "Galileo" hat das kleine Sprachgenie in seinem Alltag begleitet und versucht herauszufinden, woher Bella die Kraft und die Brainpower für diesen Rekord nimmt. Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo