ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Die Geschenk-Hypothese USA 2008 2016-12-07 09:15 16:9 Merken Als Sheldon erfährt, dass Penny für ihn ein Weihnachtsgeschenk hat, möchte er sich erkenntlich zeigen und sich etwas Geeignetes für sie überlegen. Weil er sich nicht entscheiden kann, kauft er gleich mehrere Geschenke, um dann spontan zu entscheiden, welches angemessen ist ... Leonard ist noch immer in Penny verliebt. Doch die interessiert sich nur für den smarten Wissenschaftler David Underhill. Als sie jedoch erfährt, dass er verheiratet ist, sucht sie Leonards Nähe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Michael Trucco (Dr. David Underhill) Michael Hyatt (Charlotte) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Stephen Engel, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver