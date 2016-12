ProSieben 12:50 bis 13:20 Comedyserie How I Met Your Mother Der Adonis USA 2007 2016-12-07 06:00 16:9 HDTV Wieder da Merken Als Robin mit ihrem neuen Freund Gael auftaucht, entschließt sich Ted, mit Barney auszugehen. Er trifft auf Amy, ein tätowiertes Partygirl. Am nächsten Morgen wacht er mit einem Schmetterlingstattoo auf seinem Rücken auf. Marshall ruft Barney an, um ihm zu sagen, dass er noch 55 Tage bis zu seiner nächsten Ohrfeige hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Mandy Moore (Amy) Enrique Iglesias (Gael) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Thomas, Carter Bays Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12