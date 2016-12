ProSieben 10:10 bis 10:35 Comedyserie The Middle Das Vermächtnis USA 2011 16:9 Merken Brick fühlt sich gedemütigt: Er muss die abgetragenen Klamotten seines Cousins tragen. Währenddessen hat Mike die Schnauze voll von Axls Unordnung: Überall im Haus lässt er seine Schmutzwäsche herumliegen. Kurzerhand verbietet er ihm, am wichtigsten Basketballspiel der Saison teilzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Flynn (Mike Heck) Patricia Heaton (Frankie Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Jen Ray (Nancy Donahue) Greg Cromer (Coach Emerson) Originaltitel: The Middle Regie: Adam Davidson Drehbuch: Rob Ulin Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman