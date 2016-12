ProSieben 07:05 bis 07:30 Comedyserie Two and a Half Men Fragen Sie einfach mich USA 2005 16:9 HDTV Merken Wie so oft kriegen sich die Brüder wegen einer Kleinigkeit in die Haare, aber dieses Mal eskaliert der Streit - und Alan zieht aus. Dabei ging es anfangs nur um Alans eigenmächtige Entscheidung, Berta zu erlauben, für einige Zeit bei ihnen zu wohnen. Die Haushälterin, die nun auf eine Festanstellung in Charlies Haus hofft, tut jedoch alles andere, als zu schlichten. Sie hat es nämlich auf Alans Zimmer mit Meerblick abgesehen und stachelt die Brüder immer weiter an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Mark Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

