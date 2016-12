Pro7 Fun 20:15 bis 21:50 Komödie Bad Santa USA, D 2003 2016-12-10 07:35 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit planen die restlos heruntergekommenen Kleinganoven Willie (Billy Bob Thornton) und Marcus (Tony Cox) auch diesmal wieder, verkleidet als Weihnachtsmann und Elfe unvorsichtige Kunden im Shopping Mall auszunehmen. Angetreten, ihnen dieses Vorhaben so schwer wie möglich zu machen, sind der misstrauische Manager (John Ritter in seinem letzten Film), ein Kaufhausdetektiv (Bernie Mac) und ein kleiner, achtjähriger Junge, der ihnen die wahre Bedeutung des Frohen Festes schon einbläuen wird.

Mutterfirma Disney zeigte sich dem Vernehmen nach nur bedingt amused von den rauhen Sitten in dieser von Miramax produzierten Festtagspersiflage. Regie führte Terry Zwigoff ("Ghost World"). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Billy Bob Thornton (Willie T. Soke) Tony Cox (Marcus) Lauren Graham (Sue) John Ritter (Bob Chipeska) Bernie Mac (Gin Slagel) Brett Kelly (Das Kind) Lauren Tom (Lois) Originaltitel: Bad Santa Regie: Terry Zwigoff Drehbuch: Glenn Ficarra, John Requa Kamera: Jamie Anderson Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 12