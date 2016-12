Disney Channel 22:05 bis 22:35 Comedyserie Immer wieder Jim Wenn der Vater mit der Tochter ... USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit einiger Zeit bereitet Jim sein Verhältnis zu Ruby Sorgen, denn er scheint den Draht zu seiner Tochter zu verlieren. In wenigen Tagen findet ein Väter-Töchter-Tanz in ihrer Tanzschule statt. Jim möchte mit seiner Tochter unbedingt auf den Ball gehen. Doch die bevorstehende Veranstaltung entwickelt sich zum Fiasko: Seine Tochter nimmt nicht ihn, sondern ihren Onkel Andy mit zu dem Tanzabend . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) James Belushi (Jim) Originaltitel: According to Jim Regie: Charlie Kanganis Drehbuch: Bob Nickman Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi