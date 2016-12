Disney Channel 06:50 bis 07:20 Trickserie Die Schlümpfe Ein Tag lang Schlumpfine / Die Zauberringe USA, B 1981 16:9 HDTV Merken (a) Hefty kleidet sich wie Schlumpfine, um einen verliebten Wicht, Pitlik, aus dem Schlumpfdorf wegzulocken. Sie buddeln die Erde auf und treffen eine Wichtin, die sich in Pitlik verliebt, der daraufhin Schlumpfine für seinen neuen Schwarm links liegen lässt. (b) Hogatha schafft es, die magischen goldenen Ohrringe von Sonoria zu ergattern, mit denen sie Schlumpfstimmen aus der Ferne hören können wird. Sie folgt Faulis Schnarchen und kommt fast im Schlumpfdorf an, als sie durch Harmonys Horngebläse in ihre Ohrringe in die Luft geht und wütend nach Hause fliegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 341 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 101 Min.