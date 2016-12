ZDF neo 22:15 bis 22:45 Serien Tempel Im Visier des Bösen D 2016 2016-12-06 00:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Marks geschickt inszenierter Brand in Frau Ladas Wohnung versetzt den Kiez in Aufruhr, während er selbst beschließt, wieder im Boxclub einzusteigen. Doch Sandra kommt ihm auf die Schliche. Enttäuscht von Marks Lügen, zieht Sandra aus der gemeinsamen Wohnung aus und flüchtet sich zu Mehmet. Währenddessen findet Milan Hinweise, die darauf hindeuten, dass Mark mit Gorans Verschwinden zu tun hat. Er will es ihm heimzahlen und nimmt Juni ins Visier. Juni hadert unterdessen immer stärker mit ihrer Schwangerschaft und der Vorstellung, Mutter zu werden. Sie vereinbart schließlich einen Termin bei einem Frauenarzt und überlegt, abzutreiben. Derweil arbeitet Mark wieder im Boxclub und es wird deutlich, dass Jakob ihn als seinen Nachfolger installieren möchte, denn Jakob traut seinem Sohn Adrian diese Rolle nicht zu. Auch Eva freut sich, Mark wieder in ihrer Nähe zu wissen, schließlich fühlt sie sich sehr zu ihm hingezogen. Und auch Mark spürt, dass er noch Gefühle für Eva hat. Zudem wird deutlich, dass Milan mit der Bausenatorin Beate Puppe einen Deal hat. Er vertreibt die alten Mieter aus deren Wohnungen, damit sie den Kiez nach ihrem Geschmack umbauen und für reiche Käufer interessant machen kann. Er erhält im Gegenzug lukrative Baugrundstücke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Duken (Mark Tempel) Chiara Schoras (Sandra Tempel) Michelle Barthel (Juni Tempel) Max Schimmelpfennig (Sami) Thomas Thieme (Jakob) Maximilian Brauer (Adrian) Antje Traue (Eva) Originaltitel: Tempel Regie: Philipp Leinemann Drehbuch: Conni Lubek Kamera: Christian Stangassinger Musik: Boris Bojadzhiev