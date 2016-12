ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissarin Heller Hitzschlag D 2015 Nach dem Roman von Silvia Roth 2016-12-06 01:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Serie von Vergewaltigungen erschüttert Wiesbaden. Kommissarin Heller und ihr Kollege Verhoeven haben alle Hände voll zu tun, um den Täter zur Strecke zu bringen. Der Täter späht seine Opfer akribisch aus und dringt in ihre Wohnungen ein. Die Polizei rätselt, ob es einen Zusammenhang gibt mit Überfällen auf Frauen, die vor sechs Jahren geschahen. Jetzt hat der Täter offenbar seinen ersten Mord begangen. Als Winnie Heller und Hendrik Verhoeven ins Haus des Wiesbadener Sternekochs Jan Portner gerufen werden, finden sie dort dessen Ehefrau Irina vor. Sie sagt aus, sie sei von dem gesuchten Vergewaltiger überfallen worden. Ihr Mann Jan liegt erstochen im Schlafzimmer. Alles deutet darauf hin, dass der Täter von ihm überrascht wurde. Aber Winnie Heller kommen Zweifel. Offenbar wurde Jan Portner mit einem fingierten Anruf nach Hause bestellt. Ist der Vergewaltiger wirklich so ein kaltblütiger Mörder? Oder gibt es einen zweiten Täter? Auch Jan Portners Ex-Frau gerät ins Visier der Ermittler. Sie ist psychisch krank, kommt aber als Täterin nicht in Frage. Irinas behandelnde Ärztin verstrickt sich in Widersprüche. Was hat sie zu verbergen? Kommissarin Heller ermittelt unter Lebensgefahr und hat es schließlich mit zwei Tätern zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Wagner (Winnie Heller) Hans-Jochen Wagner (Hendrik Verhoeven) Peter Benedict (Burkhard Hinnrichs) Lena Stolze (Dr. Jacobi) Nina Kronjäger (Silvie Verhoeven) Trystan Wyn Pütter (Jens Wieczorek) Franziska Neiding (Nina Verhoeven) Originaltitel: Kommissarin Heller Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Martina Mouchot Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke