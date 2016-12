ZDF neo 13:00 bis 14:35 Krimi Columbo Folge: 13 Alter schützt vor Torheit nicht USA 1972 2016-12-06 17:05 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Ermittler Columbo reist nach London, um bei Scotland Yard neue Ermittlungsmethoden kennenzulernen. Es dauert jedoch nicht lange, da ist Columbo auch in Großbritannien in einen neuen Fall verwickelt. Die beiden Schauspieler Nicholas und Lillian haben ihren Gönner umgebracht und versuchen nun alles, um den Mord zu vertuschen - doch Columbo riecht Lunte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Richard Basehart (Nicholas Framer) Wilfrid Hyde-White (Tanner) Bernard Fox (William Durk) John Williams (Sir Roger Haversham) Honor Blackman (Lillian Stanhope) John Fraser (Det. Sgt. O'Keefe) Originaltitel: Columbo Regie: Richard Quine Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Geoffrey Unsworth, Harry L. Wolf Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6