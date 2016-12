ZDF neo 10:05 bis 10:50 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 97 Irrtümer D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Merken Luisa hat ihren 16. Geburtstag groß gefeiert. Am nächsten Morgen räumen Luisa, Hakan und Susi auf. Dabei greift der noch verschlafene Junge zu einer Wasserflasche, in der aber Lauge ist. Die schwangere Cora ist gestürzt. Sabine und Jonny bringen Cora auf dem schnellsten Weg ins BWK. Währenddessen hat Sabine weiter große Schwierigkeiten mit der verstörten Bille - sie findet einfach keinen Zugang zu dem Mädchen. Es kommt mal wieder zum Streit. Wütend verlässt Bille die Wohnung. Sabine spricht mit den Kollegen über ihre Angst, dem traumatisierten Mädchen nicht gerecht zu werden. Vielleicht hat sie sich einfach zu viel vorgenommen. Bille ist an das Grab ihrer Eltern geflüchtet. Weinend singt sie ihrem toten Vater ein Geburtstagsständchen. Der 16-jährige Martin, der ein paar Gräber weiter mit seinem Vater und der Großmutter Olga die Urne seines verstorbenen Opas beisetzt, beobachtet Bille. Die beiden jungen Leute kommen ins Gespräch und finden sich sympathisch. Da bricht Olga zusammen. Martin ruft die Rettung. Sabine stellt bei Martins Oma einen Infarkt fest und kann sie stabilisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Roxanne Borski (Sybille "Bille" Liebermann) Pierre René Müller (Obergefreiter Homann) Viola Wedekind (Schwester Cora) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Matthias Herbert Kamera: Simon C. Wirth Musik: Axel Donner