MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Wer hat Angst vorm Weißen Hai? Wer hat Angst vorm Weißen Hai? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Kaum ein Tier auf unserem Planeten hat so einen schlechten Ruf wie der Weiße Hai. Er und auch andere Hai-Arten haben bei vielen Menschen das Image einer Bestie. Mittlerweile weiß man aber nicht nur, dass das ein reines Vorurteil ist, sondern auch, woher es kommt. Auslöser war der Hollywood-Film "Der Weiße Hai" von Regisseur Steven Spielberg aus dem Jahr 1975, der in vielen Menschen eine Urangst schürte. Medial ausgeschlachtete Hai-Attacken auf Menschen in den Folgejahren sorgten für ein übriges. LexiTV zeigt in dieser Ausgabe, dass Haie anders sind als ihr Ruf. Sie sehen Menschen normalerweise nicht als Beute an und greifen Surfer zum Beispiel nur deshalb manchmal an, weil sie die Silhouette des Brettes an der Wasseroberfläche als Beutetier deuten. Außerdem wird in dieser Sendung eine Wissenschaftlerin vorgestellt, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, das Wesen der Haie zu erforschen und der Menschheit näher zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

