Für Elise D 2012

Seit dem Tod ihres Vaters lebt Elise (15) allein mit ihrer Mutter Betty (38). Betty rettet als Krankenschwester auf der Intensivstation die Leben anderer, doch ihr eigenes kriegt sie nicht in den Griff. Ihre Suche nach einem neuen Mann führt immer wieder zu Enttäuschungen, die sie mit Alkohol, Partys und One-Night-Stands auszulöschen versucht. Betty verliert den Überblick über ihr Leben und den Anschluss an ihre Tochter. Elise ist deshalb gezwungen, schnell erwachsen zu werden. Sie kümmert sich um den Haushalt, behält die Finanzen im Auge. Die Umstände, unter denen sie mit ihrer Mutter lebt, verheimlicht sie so gut es geht. Wenn Elise vor der Realität flüchten will, setzt sie sich ans Klavier und verliert sich in der Musik. Als Betty Ludwig trifft, glaubt sie, den idealen Partner gefunden zu haben. Ludwig ist ein gestandener Mann, ebenfalls alleinerziehend. Elise reagiert zunächst misstrauisch auf Ludwig, öffnet sich ihm jedoch langsam. Auf der Suche nach Nähe und Wärme, die ihre Mutter ihr oft nicht geben kann, geht Elise immer weiter auf Ludwig zu. Betty ist verliebt in Ludwig, er jedoch nicht in sie. Gleichzeitig wird die Beziehung zwischen ihm und Elise immer enger, seit langem ist er der erste, der Elise und ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Plötzlich sind Mutter und Tochter Rivalinnen im Kampf um Ludwigs Aufmerksamkeit. Nuanciert und unsentimental entwirft "Für Elise" das Drama einer widersprüchlichen und in ihrer Widersprüchlichkeit anrührenden Mutter-Tochter-Beziehung.

Schauspieler: Jasna Fritzi Bauer (Elise) Christina Große (Betty) Hendrik Duryn (Ludwig) Katharina Eckerfeld (Kathi) Annekathrin Bürger (Tante Gisela) Marie Anne Fliegel (Tante Helga) Hilmar Eichhorn (Hauswart) Originaltitel: Für Elise Regie: Wolfgang Dinslage Drehbuch: Erzsébet Rácz Kamera: Kai Rostásy Altersempfehlung: ab 12