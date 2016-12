MDR 22:50 bis 00:05 Krimi Polizeiruf 110 Barry schwieg DDR 1979 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Gerhard Wagenknecht hat fünf Jahre im Gefängnis gesessen, weil er 80.000 Mark gestohlen hatte. Das Geld wurde nie gefunden. Angeblich hatte Gerhard es nach der Tat verbrannt. Ein Vorfall, der sich kurz nach Gerhards Entlassung ereignet, bestärkt die Polizei allerdings in ihrem Verdacht, dass die Beute noch existiert. Während Gerhards Vater verreist ist, wird in sein Haus eingebrochen. Die Rentnerin Irma Werner, die während seiner Abwesenheit das Haus hütet, wird ermordet. Nach langen Verhören gesteht Gerhard, dass er das Geld nicht verbrannt , sondern im Haus seines Vaters versteckt hat. Wollte er die Beute jetzt wiederholen, wobei ihm die alte Dame in die Quere kam? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Sigrid Göhler (Leutnant Arndt) Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Uta Schorn (Eva Wagenknecht) Peter Reusse (Andreas Hahn) Jörg Gillner (Gerhard Wagenknecht) Jörg Gudzuhn (Günter Helm) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans Knötzsch Drehbuch: Hans Knötzsch, Lutz Schön Kamera: Walter Küppers Musik: Helmut Frommhold Altersempfehlung: ab 6