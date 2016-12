NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Live unterwegs: zum Nikolaus beim tierischen Nachwuchs im Winter-Zoo in Hannover (Nds.) / Mein Tierarzt: Hund und Katze im Winter / Floristik: Weihnachtsschmuck aus der Heißklebepistole / Unimog-Weltreisenden aus Langenhagen (Nds.) / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Live unterwegs: zum Nikolaus beim tierischen Nachwuchs im Winter-Zoo in Hannover (Nds.) Drei trächtige Elefanten werden demnächst gebären, und wahrscheinlich wird der Nikolaus ein neu geborenes Elefantenbaby begrüßen können. Auch Gorillababy Yanga, das von seiner Mutter Zazie verstoßen worden ist, wird mit der Flasche aufgezogen. Reporterin Stephanie Müller-Spirra dreht auf der Eisfläche im Winter-Zoo einige Pirouetten und geht mit dem Nikolaus auf Futtertour. Mein Tierarzt: Hund und Katze im Winter Damit Haustiere den Winter gut überstehen, sollen einige Fragen geklärt werden: Muss man seinem Hund in der Kälte einen Mantel anziehen? Sollte man das Futter umstellen? Wie pflegt man die Pfoten, wenn Streusalz auf der Straße liegen sollte? Tierärztin Dr. Karin Schlotterbeck aus Hamburg informiert über ein paar Grundregeln, die Tierhalter kennen sollten. Floristik: Weihnachtsschmuck aus der Heißklebepistole Florist-Meisterin Imke Riedebusch aus Stuhr (Nds.) stellt mit der Heißklebepistole weihnachtliche Glasverzierungen und filigrane Sternaufhänger her. Sie zeigt auch, wie einfach man mit Heißkleber malen und sogar schreiben kann. Auf'n Schnack: Dagmar Schaper-Schulz und Dieter Schulz die Unimog-Weltreisenden aus Langenhagen (Nds.) Dagmar Schaper-Schulz und Dieter Schulz haben auf ihrer Weltreise in zwölf Jahren auf allen Kontinenten 33 Länder gesehen und insgesamt 350.000 Kilometer zurückgelegt. Die meisten davon in einem selbst ausgebauten Unimog. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag