Phoenix 18:30 bis 19:15 Dokumentation Hannes Jaenicke: Im Einsatz für ? Löwen D 2015

Schauspieler und Tierfreund Hannes Jaenicke setzt seine preisgekrönte Reihe "Im Einsatz für ..." fort. Diesmal geht es um Löwen: Die majestätischen Raubkatzen sind vom Aussterben bedroht. Was viele nicht wissen - innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist die Löwenpopulation um zwei Drittel geschrumpft. In ganz Afrika leben heute nur noch 25 000 bis 30 000 Löwen, verstreut auf immer kleineren Territorien. Auf seiner Reise durch Afrika trifft Hannes Jaenicke viele Menschen, die sich für Löwen einsetzen. In der Serengeti begleitet Hannes Jaenicke den Löwenexperten Daniel Rosengren. Tagelang folgen sie zwei unterschiedlichen Rudeln und werden Zeugen des beispiellosen Sozialverhaltens der Tiere. Kameramann Markus Strobel gelingen eindringliche Szenen, von der Paarung über die Jagd bei Nacht bis hin zu der Suche nach zwei kleinen Ausreißern, die ihr Rudel verloren haben.