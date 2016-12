Phoenix 11:00 bis 18:00 Sonstiges CDU-Bundesparteitag in Essen D 2016 Live Live TV Merken Beim 29. Bundesparteitag der CDU stehen wichtige Zukunftsfragen zur Diskussion: Globalisierung und Demografie, Digitalisierung und Migration, Sicherheit und Zusammenhalt. Darüber hinaus werden die rund 1000 Delegierten über den neuen Vorstand, das Parteiprogramm und einen Antrag zur "Orientierung in schwierigen Zeiten - für ein erfolgreiches Deutschland und Europa" abstimmen. Außerdem stellt sich Angela Merkel als Parteivorsitzende zur Wiederwahl. Sie ist seit 2000 Vorsitzende der CDU Deutschland. phoenix berichtet live aus der Essener Grugahalle und bietet Analysen und Hintergründe. phoenix-Moderator Michael Kolz ordnet die Ereignisse vor Ort gemeinsam mit seinen Interviewpartnern ein: u.a. Anja Maier, Parlamentskorrespondentin der taz, Michael Bröcker, Chefredakteur der Rheinischen Post, und Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Kolz Originaltitel: CDU-Bundesparteitag in Essen