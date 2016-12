Phoenix 06:40 bis 07:30 Unterhaltung Hubble - Mission Universum Asteroiden und Kometen - Vagabunden im All GB 2015 Live TV Merken Wie alt ist das Universum? Was genau ist "dunkle Materie"? Schon seit über 20 Jahren kreist das Weltraum-Teleskop "Hubble" um die Erde und liefert Bilder von Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren von der Erde entfernt sind. Asteroiden sind voller Geheimnisse. Sie reisen unendliche Strecken und liefern Informationen aus weit entfernten Teilen des Sonnensystems. Vor mehreren Milliarden Jahren prallte die junge Erde mit einem Asteroiden zusammen - diese Bruchstücke formten sich zu einem eigenen Himmelskörper, dem Mond. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hubble - Mission Universum

