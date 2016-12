ZDF 01:05 bis 02:50 Actionfilm Ruhet in Frieden USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Exzellent besetzter, atmosphärisch dichter Neo-Noir-Thriller nach einem Bestseller der 'Matt Scudder'-Reihe von Lawrence Block. Liam Neeson ('96 Hours - Taken') nimmt als abgehalfterter, alkoholkranker New Yorker Ex-Cop die Spur eines psychopathischen Killer-Duos auf und lässt sich auf einen gnadenlosen Wettlauf mit der Zeit ein. Packendes Kino-Highlight der Extra-Klasse! Der New Yorker Ex-Cop Matt Scudder arbeitet als privater Ermittler. Vor acht Jahren hat er wegen eines Einsatzes, bei dem unschuldige Menschen getötet worden sind, den Polizeidienst quittiert. Jetzt beauftragt ihn Drogendealer Kenny Kristo, die Mörder seiner Frau zu finden. Obwohl er das Lösegeld bezahlt hatte, haben die Entführer sie brutal liquidiert. Je tiefer Scudder in den Fall eintaucht, umso mysteriöser wird er. Zudem hat das Killer-Duo mit der Tochter eines Freundes von Kristo das nächste Opfer bereits im Visier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Matthew Scudder) Dan Stevens (Kenny Kristo) David Harbour (Ray) Boyd Holbrook (Peter Kristo) Ólafur Darri Ólafsson (Loogan) Brian "Astro" Bradley (TJ) Eric Nelsen (Howie) Originaltitel: A Walk Among the Tombstones Regie: Scott Frank Drehbuch: Scott Frank Kamera: Mihai Malaimare Jr. Musik: Carlos Rafael Rivera Altersempfehlung: ab 16