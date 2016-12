ZDF 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck D 2016 2016-12-07 02:20 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Steigt durch die Zunahme von Flüchtlingen die Kriminalität? Die Fakten sagen etwas anderes, doch bei vielen wächst die Angst. Im letzten Jahr ermittelte die Polizei gegen fast fünfmal so viele Flüchtlinge wie 2008. Allerdings leben heute auch mehr als zehnmal so viele Flüchtlinge im Land. Und: Die meisten tatverdächtigen Asylbewerber weist bis heute die Statistik aus dem Jahre 1993 auf. In einer exklusiven Studie für "ZDFzeit" haben Experten tausende Zeitungsartikel ausgewertet und ermittelt, wie sich die Berichte über kriminelle Ausländer seit der Silvesternacht 2015 verändert haben - mit überraschenden Ergebnissen. Die Dokumentation führt zu kriminellen Hotspots in Deutschland, wo ausländische Clans den Drogenhandel kontrollieren, Schutzgeld erpressen oder Einbrüche organisieren. Polizeibeamte berichten von verunsicherten Anwohnern - und immer dreister auftretenden Clanmitgliedern. Streitfall Ausländerkriminalität: "ZDFzeit" macht den großen Faktencheck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Regie: Dominic Egizzi