ZDFinfo 04:05 bis 04:50 Dokumentation Das Grauen des Krieges Die dunkle Seite des Menschen D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Juni 1941: Deutsche Soldaten rücken nach Osten vor. Dort erwartet sie das Grauen - damit haben die Einheiten nicht gerechnet. Der Krieg wirbelt die Schicksale der Soldaten durcheinander. Die Schlacht entwickelt sich zum Desaster, sowohl militärisch als auch moralisch. So erging es auch Truppen in Vietnam, Irak und Afghanistan: Auch hier hielten sich Soldaten für Befreier - glaubten, im Recht zu sein. Ein Dilemma, das Konsequenzen mit sich brachte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wenn Soldaten zu Bestien werden - Das Grauen des Krieges Regie: Nina Adler

