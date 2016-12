ZDFinfo 21:45 bis 22:25 Dokumentation Die Australien-Saga Banditen und Arbeiter GB 2014 2016-12-12 03:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Um 1860 ist Australien im Goldrausch. Aber nicht jeder will sich die Hände schmutzig machen: Die Bushranger werden wegen ihrer Überfälle auf Goldtransporter gefürchtet, aber auch bewundert. 1890 wird Australien Opfer der Weltwirtschaftskrise. Zehn Jahre lang gehen Arbeiter auf die Barrikaden und entfachen einen Konflikt, an dessen Ende die australische "Fair-Go"-Regelung Gesetzesform annimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Story of Australia